Постройте график функции y=-0.5x+2 Определите при каких значениях x функция принима??т положительные значения

Математика
Постройте график функции y=-0.5x+2 Определите при каких значениях x функция принима??т положительные значения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того. чтобы определить область знакопостоянства - надо найти точку где она равна 0 - меняет знак.
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