Вложениееееееееееееееееееееееееееее

Гость: Гость:

1) Первый и 2 члены: 1.Найдем знаменатель: 2. Найдем 3 член, через 2: 3. Формула n-го члена общего вида: В нашем случае: 4. Найдем через формулу 6 член: д) Наша прогрессия не возрастающая не убывающая, а знакочередуящаяся , так как е) Так как наша прогрессия знакочередующаяся (потому что ), а знак минус в нашей прогрессии есть только на членах нечетных номеров (я думаю вы меня поняли). Нам нужна прогрессия у которой члены с нечетными номерами были бы отрицательными. То есть, нам нужна прогрессия у которой тоже первый член : А знаменатель положительный: Имеем: ж) Другие прогрессии имеют другой знаменатель q, поэтому даже если у них , то другие члены с нечётными номерами не будут совпадать с членами данной прогрессии. Поэтому, существует только одна такая прогрессия.