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Решите уравнение x^2+225=0
Алгебра
Решите уравнение x^2+225=0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²=-225 на множестве действительных чисел решения нет
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