Постройте график функции y=4x+5

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Графиком такой функции будет прямая, поэтому достаточно найти две точки и провести через них прямую. Найдем такие точки x=0 y=5 x=-1 y=1 Отметь точки (0;5) и (-1;1) на координатной плоскости и проведи через них прямую - это и будет график