Постройте график функции y=|x-2|/x-2 и объясните как вы его строили
Алгебра
Постройте график функции y=|x-2|/x-2 и объясните как вы его строили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x-2≠0, значит, точка x=2 не входит в область определения функции 2)lx-2l=x-2 при x>2, т.е. при x>2 y = (x-2)/(x-2)=1 Это горизонтальная прямая, проходящая параллельно оси Х и отстоящая от нее вверх на 1. 2) lx-2l=-(x-2) при x<2, т.е. при x<2 y= -(x-2)/(x-2)= -1 Это горизонтальная прямая, проходящая параллельно оси Х и отстоящая от нее вниз на 1. Вот и все.
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