По какой причине электрические провода делают в основном из алюминия,меди и железа,а не из серебра и золота,которые более электропроводны?

Химия

По какой причине электрические провода делают в основном из алюминия,меди и железа,а не из серебра и золота,которые более электропроводны?

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