По какой причине электрические провода делают в основном из алюминия,меди и железа,а не из серебра и золота,которые более электропроводны?
Химия
По какой причине электрические провода делают в основном из алюминия,меди и железа,а не из серебра и золота,которые более электропроводны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тупо потому, что они дороже(Так то делают только в очень важных случаях)
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