Постройте график функции y=|x|(x+2)-5x и определите при каких значениях m прямая y=m имее?? с графиком ровно 2 общие точки. Помогите, пожалуйста, с решением!

Математика

Постройте график функции y=|x|(x+2)-5x и определите при каких значениях m прямая y=m имее?? с графиком ровно 2 общие точки. Помогите, пожалуйста, с решением!

Автор: Гость