Постройте график функции y=|x|(x+2)-5x и определите при каких значениях m прямая y=m имее?? с графиком ровно 2 общие точки. Помогите, пожалуйста, с решением!

Математика
Постройте график функции y=|x|(x+2)-5x и определите при каких значениях m прямая y=m имее?? с графиком ровно 2 общие точки. Помогите, пожалуйста, с решением!
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