Какой исторический вывод можно сделвит из судьбы тахир хана
История
Какой исторический вывод можно сделвит из судьбы тахир хана
Ответ(ы):
Гость:
Судьбу монарха определяет его политика. Тахир-хан был неразумным и недальновидным, обострил отношения с соседями, которые перешли в открытую конфронтацию. Отличавшийся крайней жестокостью к своему народу, он вызывает всенародную ненависть к себе. Итог: ханство при нем ослабло, народ бежал из орды, хан остался в одиночестве.
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