Какой исторический вывод можно сделвит из судьбы тахир хана

Гость: Гость:

Судьбу монарха определяет его политика. Тахир-хан был неразумным и недальновидным, обострил отношения с соседями, которые перешли в открытую конфронтацию. Отличавшийся крайней жестокостью к своему народу, он вызывает всенародную ненависть к себе. Итог: ханство при нем ослабло, народ бежал из орды, хан остался в одиночестве.