Прошу помогите! Доказать тождество: (x+2y)во второй степени - (x-2y)во второй степени =8xy
Алгебра
Прошу помогите! Доказать тождество: (x+2y)во второй степени - (x-2y)во второй степени =8xy
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Гость:
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