Сторона треугольника,равная 6,3 см,на 20,8 меньше второй стороны и на 0,9 см больше тре??ьей стороны.Найдите периметр прямоугольника

Математика

Сторона треугольника,равная 6,3 см,на 20,8 меньше второй стороны и на 0,9 см больше тре??ьей стороны.Найдите периметр прямоугольника

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