Сторона треугольника,равная 6,3 см,на 20,8 меньше второй стороны и на 0,9 см больше тре??ьей стороны.Найдите периметр прямоугольника

Математика
Сторона треугольника,равная 6,3 см,на 20,8 меньше второй стороны и на 0,9 см больше тре??ьей стороны.Найдите периметр прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6,3+20,8=27,1см-вторая сторона треугольника 6,3-0,9=5,4см-третья сторона треугольника 6,3+27,1+5,4=38,8см- периметр треугольника  А о каком прямоугольнике идет речь в вопросе??????
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