Постройте отрезок длиной 6 см.Отметьте 1/6,2/6,3/6,4\6,5\,6\6 этого отрезка.

Математика
Постройте отрезок длиной 6 см.Отметьте 1/6,2/6,3/6,4\6,5\,6\6 этого отрезка.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начерти отрезок 6 см раздели его на 6 равных частей  т.е. получится каждая часть 1 см     1 см будет 16  2см=26 и т.д
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