Посудина місткістю 8л наповнена водою, а дві інші (місткістю 5л і 3л) порожні. Як за допомогою цих посудин відміряти 1л води?

Математика
Посудина місткістю 8л наповнена водою, а дві інші (місткістю 5л і 3л) порожні. Як за допомогою цих посудин відміряти 1л води?
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