Посудина місткістю 8л наповнена водою, а дві інші (місткістю 5л і 3л) порожні. Як за допомогою цих посудин відміряти 1л води?

Математика

Посудина місткістю 8л наповнена водою, а дві інші (місткістю 5л і 3л) порожні. Як за допомогою цих посудин відміряти 1л води?

Автор: Гость