Могут ли находиться в газообразном состоянии растительное масло,бензин,золото?

Гость: Гость:

Нет,не могут. Золото,при расплавление становится вязким,слегка жидким,но никак не газообразным. Растительное масло тоже нет. Если его пожарить на сковороде,то оно станет вязким и жидким,но никак не газообразным. Бензин поджигать нельзя,ни в коем случае! Он взорвется и газообразным он тоже не станет.