Могут ли находиться в газообразном состоянии растительное масло,бензин,золото?

Физика
Могут ли находиться в газообразном состоянии растительное масло,бензин,золото?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет,не могут. Золото,при расплавление становится вязким,слегка жидким,но никак не газообразным. Растительное масло тоже нет. Если его пожарить на сковороде,то оно станет вязким и жидким,но никак не газообразным. Бензин поджигать нельзя,ни в коем случае! Он взорвется и газообразным он тоже не станет.
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