"Свобода есть право на неравенство" эссе

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Что есть свобода? Это возможность действовать так, как этого хочет сам человек. Как можно быть свободным в равноправным обществе? Равенство подразумевает обычно эдакую безликую серую толпу, где все у всех одинаково, все имеют равные возможности и способности, никто не выделяется среди других - они все равны. И как вообще возможна свобода в таком обществе, где каждый делает одно и тоже? Свобода как раз таки позволяет людям творить, выделяться, делать что-то вразрез с правилами общества. Именно неравенство в мнениях, в способностях, мыслях и чувствах создаёт ощущение той самой свободы, когда вырываешься из мутной воды окружающих мнений на чистый воздух собственных желаний.