У прямоугольника длина которого 9см и ширина. 8см. проведена диагональ .найди периметр прямоугольника.

Математика
У прямоугольника длина которого 9см и ширина. 8см. проведена диагональ .найди периметр прямоугольника.
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8+9=17 17:2=8,5 Ответ:8,5
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