1)что такое удельная теплота плавления?2)что такое кристаллизация и конденсация?
Физика
1)что такое удельная теплота плавления?2)что такое кристаллизация и конденсация?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Удельная теплота плавления - это количество теплоты, которое необходимо сообщить одной единице массы кристаллического вещества, чтобы перевести его из твёрдого (кристаллического) состояния в жидкое. 2) Кристаллизация - процесс образования кристаллов из паров, растворов, расплавов, из вещества в другом кристаллическом или аморфном состоянии. 3) Конденсация- превращение вещества из газообразного состояния в жидкое или твердое
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