1)что такое удельная теплота плавления?2)что такое кристаллизация и конденсация?

Гость: Гость:

1) Удельная теплота плавления - это количество теплоты, которое необходимо сообщить одной единице массы кристаллического вещества, чтобы перевести его из твёрдого (кристаллического) состояния в жидкое. 2) Кристаллизация - процесс образования кристаллов из паров, растворов, расплавов, из вещества в другом кристаллическом или аморфном состоянии. 3) Конденсация- превращение вещества из газообразного состояния в жидкое или твердое