11у+32у-127=45помогите
Математика
11у+32у-127=45помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43у-127=45 43у=45+127 43у=172 у=4
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