Рассчитайте тепловой эффект химической реакции(кДж), если при сгорании 15,5 г фосфо??а выделяется 387,5 кДж тепла

Химия

Рассчитайте тепловой эффект химической реакции(кДж), если при сгорании 15,5 г фосфо??а выделяется 387,5 кДж тепла

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