7.Только для англиканской церкви было характерно : а) Глава государства - Глава це??кви. б) упразднение монастырей. в) сочетание протестантских догматов ( идей и правил ) с традициями католического богослужения. г) жесточай...

История

7.Только для англиканской церкви было характерно : а) Глава государства - Глава це??кви. б) упразднение монастырей. в) сочетание протестантских догматов ( идей и правил ) с традициями католического богослужения. г) жесточайший контроль над повседневной жизнью верующих д) иерархическое устройство церковной организации ( король- епископы-присвитеры- верующих). ПОМОГИТЕ

Автор: Гость