7.Только для англиканской церкви было характерно : а) Глава государства - Глава це??кви. б) упразднение монастырей. в) сочетание протестантских догматов ( идей и правил ) с традициями католического богослужения. г) жесточай...

История
7.Только для англиканской церкви было характерно : а) Глава государства - Глава це??кви. б) упразднение монастырей. в) сочетание протестантских догматов ( идей и правил ) с традициями католического богослужения. г) жесточайший контроль над повседневной жизнью верующих д) иерархическое устройство церковной организации ( король- епископы-присвитеры- верующих). ПОМОГИТЕ
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Гость:
В, д. думаю, что вот так.
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