Нужно написать сочинение как вести себя в школе , на перемене , как подготавливать??я к уроку , как ухаживать за школой.

Гость: Гость:

1 вариант. Как все уже знаю, нужно соблюдать правила безопасности, а самое главное правила школы! Если ребенок нарушает правила, то это наказуемо. Нужно знать в первую очередь правила безопасности. 1. Нельзя открывать окна нараспашку и почти полностью высовываться на улицу. 2. Нельзя курить в туалете или в любом другом помещении школы3. Нельзя бегать во время перемены, так как можно что-либо себе или кому-то повредить! 4. Нельзя грубить учителям и учащимся5. Нельзя опаздывать на уроки6. Нельзя баловаться с зажигалками или спичками7. А так же нельзя нарушать все правила безопасности и школы! В нашей школьной жизни ещё много недостатков. Есть ученики, которые постоянно нарушают дисциплину: невнимательны, разговаривают на уроках, выкрикивают с места, бегают, дерутся на переменах. Вот что советовал писатель Н. А. Островский: «Для самовоспитания надо прежде всего призвать самого себя на собственный суровый, беспристанный суд. Следует ясно и точно, не щадя своего самолюбия… выяснить свои недостатки, пороки… и решить раз и навсегда, буду я сними мириться или нет. Необходимо ли носить эту обузу за своими плечами или я должен выбросить её за борт» . Замечательные поэты Маршак, Барто и Заходер в своих стихах критиковали многие недостатки школьников и рекомендовали избавляться от них. Перемена делается для того, чтобы отдохнуть, мысленно приготовиться к следующему уроку. Многие ребята, к сожалению очень грубы друг с другом, с родителями и учителями. Иногда они в школе ведут себя хорошо, ну а после школы. Вообщем я тоже ученица и стараюсь соблюдать все правила в школе. А на перемене я хожу в столовую и просто сижу и общаюсь с друзьями!!!;)