Потяг за 1 год пройшов 60 км потім він рухався ще 30 зв зі швидкістю 90 км/год. Визначте середню швидкість руху потяга
Физика
Потяг за 1 год пройшов 60 км потім він рухався ще 30 зв зі швидкістю 90 км/год. Визначте середню швидкість руху потяга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1год 60 хв. 60 :60 дорівнює 1 1км/1хв пів години 30хв 90 :30 дорівнює 3 3км/1хв 4км/4хв 1км/1хв
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