Помогите решить задание по алгебре из 2 части из ЕГЭ. На фото я уже начала решать, д??льше не знаю. Помогите решить. Желательно, подробно. Заранее спасибо!

Математика
Помогите решить задание по алгебре из 2 части из ЕГЭ. На фото я уже начала решать, д??льше не знаю. Помогите решить. Желательно, подробно. Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 неравенство решено верно.Остальное смотри на фото.Два последних фото- решение методом рационализации.
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