Помогите решить задание по алгебре из 2 части из ЕГЭ. На фото я уже начала решать, д??льше не знаю. Помогите решить. Желательно, подробно. Заранее спасибо!

Математика

Помогите решить задание по алгебре из 2 части из ЕГЭ. На фото я уже начала решать, д??льше не знаю. Помогите решить. Желательно, подробно. Заранее спасибо!

Автор: Гость