Помогите решить пропорции : А) 16/х=4/5 Б)3:15=2:х В)2,7/х=9/4 Г)9:6=1,5:х Д)7/х=3,5/40
Алгебра
Помогите решить пропорции : А) 16/х=4/5 Б)3:15=2:х В)2,7/х=9/4 Г)9:6=1,5:х Д)7/х=3,5/40
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 16*5/4 = 20 б) 15*2/3= 10 в) 2,7*4/9=1,2 г) 6*1,5/9=1 д) 7*40/3,5=80
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