В коробке 20 карандашей-синих,зеленых и красных.синиз в 6 раз больше от зеленых,красных меньше синих.сколько красных.

Алгебра
В коробке 20 карандашей-синих,зеленых и красных.синиз в 6 раз больше от зеленых,красных меньше синих.сколько красных.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Общее число синих и зеленых карандашей делится на 7. Значит, их – 7 или 14. В первом случае красных карандашей 13 – больше, чем синих. Значит, возможен только второй вариант: 6 красных карандашей. Ответ;6
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