Вероятность поломки первого компьютера равна 0,2; для второго – 0,15. Какова вероятн??сть того, что за смену сломаются: 1) оба компьютера; 2) ни один ; 3) только один 4) хотя бы один
Математика
Вероятность поломки первого компьютера равна 0,2; для второго – 0,15. Какова вероятн??сть того, что за смену сломаются: 1) оба компьютера; 2) ни один ; 3) только один 4) хотя бы один
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поломка первого и второго компьютера независимые события А - событие что первый компьютер сломается В -событие что второй компьютер сломается 1) P=P(A)*P(B)=0.2*0.15=0.03 2) P=P(не А)*P(не В)=(1-0.2)*(1-0.15)=0.8*0.85=0.68 3) Р=Р(А)*Р(не В)+Р(не А)*Р(В)=0.2*(1-0.15)+(1-0.2)*0.15=0.17+0.12=0.29 4) Р=Р(А)*Р(не В)+Р(не А)*Р(В)+Р(А)*Р(В)=0.29+0.03=0.32
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