Вероятность поломки первого компьютера равна 0,2; для второго – 0,15. Какова вероятн??сть того, что за смену сломаются: 1) оба компьютера; 2) ни один ; 3) только один 4) хотя бы один

Математика

Вероятность поломки первого компьютера равна 0,2; для второго – 0,15. Какова вероятн??сть того, что за смену сломаются: 1) оба компьютера; 2) ни один ; 3) только один 4) хотя бы один

Автор: Гость