Рассмотрите иллюстрацию Виктора Васнецова.Запишите восемь глаголов в форме 3-го лица единственного числа настоящего времени,передающих состояние Олега.
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Рассмотрите иллюстрацию Виктора Васнецова.Запишите восемь глаголов в форме 3-го лица единственного числа настоящего времени,передающих состояние Олега.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстроенный грустный задумчивый
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