Ответь на вопрос: имение Троекурова и Дубровского! Заранее спасибо!
Русский язык
Ответь на вопрос: имение Троекурова и Дубровского! Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Троекуров был богат, хоть и с худыми корнями. Дубровский, наоборот был со знатными корнями, но он был беден. У Дубровского была деревня Кистенёвка, которую в ходе ссоры отобрал у него Троекуров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Рассмотрите иллюстрацию Виктора Васнецова.Запишите восемь глаголов в форме 3-го лица единственного числа настоящего времени,передающих состояние Ол...
Алгебра
В коробке 20 карандашей-синих,зеленых и красных.синиз в 6 раз больше от зеленых,красных меньше синих.сколько красных.
Українська мова