Охарактеризуйте военный конфликт в Корее. Какую роль он сыграл в развитии событий на мировой арене

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Первая мировая война привела к кардинальным изменениям на политической и экономической арене мира. Мировая война предъявила небывалые требования к экономике. Она поглотила 1/3 материальных ценностей человечества. Военные расходы воюющих государств увеличились более чем в 20 раз, превысив в 12 раз наличные запасы золота. Фронт поглотил свыше 59% промышленной продукции. Помощь вооружением и материалами со стороны Соединенных Штатов, а затем и вступление ее в войну (1917г. ) окончательно склонило чашу весов в пользу Антанты. Однако из держав этого блока только США и Япония увеличили за войну свое национальное богатство — соответственно на 40 и 25%. США за счет продажи вооружения сосредоточили у себя около половины мировых запасов золота. США как заокеанский член Антанты не вела войну на своей территории, ее экономический потенциал за годы войны только вырос, а уровень жизни населения поднялся. Америка из должника превратилась в кредитора. Ее экономическая мощь в годы войны возросла, страна стала обладать крупной армией и флотом. Так впервые Великобритания формально признала установление равенства своего военно-морского флота с флотом США, подписав в 1921 г. “договор пяти” держав об ограничение морских вооружений. Кроме того, это было время противостояния капит. и социал. систем. Противостояние систем породило в эконом. политике капстран две главные тенденции: демократическую, построенную на сдерживание социализма, поисках компромисса, и в то же время повышении реальной заработной платы и социальной защищенности, и тоталитарную (очень близкую к социализму) , направленную на военное сокрушение социализма. Первая тенденция была характерна для США, Англии, Франции и других буржуазно-демократических стран Запада, вторая — для Италии, Японии и Германии. И в этих условия роль США естественно возрастала среди сторонников демократического развития. О ведущей роли США свидетельствует и ведущая роль президента США Вильсона на мирной Парижской конференции в 1919 г. Детищем Парижской конференции стала Лига Наций. Ее устав разрабатывался специальной комиссией во главе Вильсоном. Президент Вильсон, сторонник активной внешней политики считал, что изменение роли США в мире дает им шанс стать спасителями мира, привнести в международные отношения новые принципы. Свое видение этих принципов он выразил в “14 пунктах”. В них содержалось требование отказа от тайной дипломатии, обеспечение свободной торговли и мореплавания, осуществление разоружения, признание прав на самоопределение в качестве послевоенного переустройства мира. Предложения Вильсона были близки многим из тех, кто хотел создать более справедливый и демократический порядок в мире. Однако авторитет Вильсона внутри страны оказался сильно подорван, когда большевики опубликовали тайные договоры стран Антанты. В глазах американцев получалось, что их парни воевали ради тайных замыслов европейских государств. Резко усилились позиции тех, кто выступал за возврат к традиционной политике “изоляционизма”, — невмешательства США в дела Европы. В результате на выборах в конгресс США победили приверженцы изоляционизма и оппоненты Вильсона. Это имело немаловажное значение, поскольку международные соглашения, заключаемые президентом, должны были ратифицироваться сенатом. Сенат, контролируемый республиканцами, отказался ратифицировать Версальский мирный договор. По его мнению, США должны иметь свободу действий и не быть втянутыми в европейские дела, а именно к этому вело участие США в Лиге Наций. Так организация Лиги Наций, ставшая детищем американского президента, начала работать без участия Америки. Укреплению позиций США в мире способствовал и подъем ее экономики в 20-е гг. Темпы экономического развития США были самые высокие в мире. Они были кредиторами всего мира. Но сохранялось искусственная изоляция США от европейских и мировых дел. Республиканцы, стоявшие у власти в США, проводили изоляционистский курс, явно не соответствующий роли США в мировых делах