Напишите пожалуйста электронный баланс к K+H2O

Гость: Гость:

Это просто. Сначала записываешь уравнения реакций.K + H20 ---> KOH + H2 Затем расставляешь коэффициенты методом электронного баланса. Для этого выписываешь все элементы, которые изменили свои степениокисления.K(0) - e ----> K(+) |2|2H + 2e ----> H2(0) |1| Теперь выписываешь коэффициенты в уравнение.2K + 2H2O ----> 2KOH + H2 И доставляешь недостающие.