Напишите пожалуйста электронный баланс к K+H2O

Химия
Напишите пожалуйста электронный баланс к K+H2O
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Это просто. Сначала записываешь уравнения реакций.K + H20 ---> KOH + H2 Затем расставляешь коэффициенты методом электронного баланса. Для этого выписываешь все элементы, которые изменили свои степениокисления.K(0) - e ----> K(+) |2|2H + 2e ----> H2(0) |1| Теперь выписываешь коэффициенты в уравнение.2K + 2H2O ----> 2KOH + H2 И доставляешь недостающие.

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