Повiдмiняйти за вiмiнками словосполучення 1 Щiре серце 2 Холодна злива 3 Осiннi каникули Розбiрати морфологiчно 1.На шкiльному водвiрйi садивник висадив айстри.
Українська мова
Повiдмiняйти за вiмiнками словосполучення 1 Щiре серце 2 Холодна злива 3 Осiннi каникули Розбiрати морфологiчно 1.На шкiльному водвiрйi садивник висадив айстри.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щире серце щирого серця щирому серцю щирим серцем щирого серця у щирому серці холодна злива холодної зливи холодній зливі холодною зливою холодна злива на холодній зливі осінні канікули осінніх канікул осіннім канікулам осінніми канікулами осінні канікули на осінніх канікулах підмет— садівник присудок—висадив додаток—айстри обставина—на шкільному подвір'ї
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
На скільки градусів і в якому напрямку переміститься київ в наслідок обертання землі навколо своєї осі за годину?