Повод к русско-польской войне

Гость: Гость:

Русско-польская война 1654—1667 — военный конфликт между Русским Царством и Речью Посполитой за контроль над землями ВКЛ и Запорожской Сечи. Начался в 1654 году после решения Земского собора поддержать восстание Хмельницкого, испытавшее вследствие польско-татарского сговора в битве под Жванцем очередную неудачу. Объявив Речи Посполитой войну, Царство Русское и отряды казаков Хмельницкого начали успешную кампанию, в результате которой был установлен контроль над почти всей территорией Древней Руси до этнических польских границ.