Пожаааааааааааааалуйста помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! даю ещё 15 баллов: запишите утверждение обратное признаку делимости произведения

Математика
Пожаааааааааааааалуйста помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! даю ещё 15 баллов: запишите утверждение обратное признаку делимости произведения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножение наверное......
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