Помогите составить мини сочинение по картинке где то 4 или 5 предложений

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Помогите составить мини сочинение по картинке где то 4 или 5 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна наступает.Но снег еще не расстаял. Дети вышли играть на улицу.Коля катается на коньках.Ваня,и Миша тоже веселятся.Всем очень весело.
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