Хто перший побудував електродвигун?
Физика
Хто перший побудував електродвигун?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великий украинский ученый БИБИК а еще раньше русский ученый ЯКОБИ
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