Выписать существительное.определение к которому употреблено в переноспом значении
Русский язык
Выписать существительное.определение к которому употреблено в переноспом значении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коса которая у девушек!! и коса которой косят поле!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Укажите правельный ответ на вопрос: В чем проявляется отличительный характер пр??способленности? 1) Рассыпает семена зимой 2)семена попадают ...
Українська мова
Зима рідного краю ( використовувати спостереження за домашніми тваринами , або тв??ринами , яких ви бачили в природі) СРОЧНО!!! Допоможіть !!!!
Английский язык