Выписать существительное.определение к которому употреблено в переноспом значении

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Выписать существительное.определение к которому употреблено в переноспом значении
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коса которая у девушек!! и коса которой косят поле!!!!!
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