Почему высокие горы не мешают считать Землю шарообразным телом?
География
Почему высокие горы не мешают считать Землю шарообразным телом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По сравнению с огрОоомной землёй , горы на фоне её являются мизерными объектами.
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