Укажите правельный ответ на вопрос: В чем проявляется отличительный характер пр??способленности? 1) Рассыпает семена зимой 2)семена попадают в неблагоприятные условия( в воду, на асфальт и тд) 3)животные поедают семена

Биология

Укажите правельный ответ на вопрос: В чем проявляется отличительный характер пр??способленности? 1) Рассыпает семена зимой 2)семена попадают в неблагоприятные условия( в воду, на асфальт и тд) 3)животные поедают семена

Автор: Гость