Машина за 10 секунд разгоняется до 100км/ч какое ей нужно расстояние что бы разогнат??ся до 100км/ч
Математика
Машина за 10 секунд разгоняется до 100км/ч какое ей нужно расстояние что бы разогнат??ся до 100км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем 100км/ч в м/с 100км/ч=100000м/ч=100000/3600 м/с=250/9 м/с значит ускорение а=v/t=250/9/10=25/9 м/с^2 закон расстояния гласит S=S0+V0t+at^2/2. У нас S0=V0=0. Значит за 10 секунд машина пройдет 25/9*10^2 /2=25*50/9=1250/9≈138,9м ответ. приблизительно 138.9м
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