Машина за 10 секунд разгоняется до 100км/ч какое ей нужно расстояние что бы разогнат??ся до 100км/ч

Математика
Машина за 10 секунд разгоняется до 100км/ч какое ей нужно расстояние что бы разогнат??ся до 100км/ч
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем 100км/ч в м/с 100км/ч=100000м/ч=100000/3600 м/с=250/9 м/с значит ускорение а=v/t=250/9/10=25/9 м/с^2 закон расстояния гласит S=S0+V0t+at^2/2. У нас S0=V0=0. Значит за 10 секунд машина пройдет 25/9*10^2 /2=25*50/9=1250/9≈138,9м ответ. приблизительно 138.9м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Опис солов'я на українській мові.Срочно!Очень Срочно!!!!
Ответить
Биология
Помогитеееееееееееееее
Ответить
Литература
Помогите мне нужно написать детектив для школы плиз.7 клас не меньше 2 страницы!
Ответить
История
Какие изменения произошли в экономической , политической, духовной жизни в прцессе развития индустриального общества во второй половине 19 века?( к...
Ответить
Алгебра
(1/5)^x-1-(1/5)^x+1=4,8 помогите
Ответить