Машина за 10 секунд разгоняется до 100км/ч какое ей нужно расстояние что бы разогнат??ся до 100км/ч

Математика

Машина за 10 секунд разгоняется до 100км/ч какое ей нужно расстояние что бы разогнат??ся до 100км/ч

Автор: Гость