Помогите решить задачу, плииз №5

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Вот нез правильно или нет но ка-кто так Напряжение на третьей лампе U3=R3xI3=6x2=12 В Напряжение на второй лампе U2=U3=12 В Ток второй лампы I2=U2/R2=12/3=4 A Ток первой лампы I1=I2+I3=4+2=6 A Напряжение на первой лампе U1=I1xR1=6x5=30 В Мощность первой лампы P1=U1xI1=30x6=180 Вт