Решите неравенство log₀,₇(x-4)gt;log₀,₇14
Алгебра
Решите неравенство log₀,₇(x-4)gt;log₀,₇14
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ОДЗ: x-4>0 x>4 x-4 <14 x<14+4 x<18 x∈(4; 18) Ответ: (4; 18)
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