Знайдіть координати вершини D паралелограма ABCD, якщо А(0; 2), В(1; 0), С(2; 0).
Геометрия
Знайдіть координати вершини D паралелограма ABCD, якщо А(0; 2), В(1; 0), С(2; 0).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.............................. Вершина D (0;1)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
периметр равнобедренного треугольника равен 74 см найдите стороны этого треуголь??ика ,если его боковая сторона на 7 см меньше основания
Алгебра
Физика
Дві когерентні хвилі проходять у деяку точку простору з різницею ходу 2.25мкм. який результат інтерференціі в цій точці, якщо довжина хвилі 750нм?