Знайдіть координати вершини D паралелограма ABCD, якщо А(0; 2), В(1; 0), С(2; 0).

Геометрия
Знайдіть координати вершини D паралелограма ABCD, якщо А(0; 2), В(1; 0), С(2; 0).
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.............................. Вершина D (0;1)
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