Помогите мне нужно написать детектив для школы плиз.7 клас не меньше 2 страницы!

Гость: Гость:

На заднике плакат с надписью «Школа детективов». По краям сцены полукругом расставлены стулья: по шесть для каждой команды и седьмой для преподавателя. На одном из стульев — планшет с прикрепленными листами бумаги, ручка и карандаш. Посредине сцены, между стульями для команд, — журнальный столик, кресло для Ведущей, кресло для гостей, которые будут приходить в течение программы. В зрительном зале — стол и стулья для экзаменационной комиссии. Звучит музыка из к/ф «Пуаро Агаты Кристи». Ведущая. Добрый день! Не ошибусь, если скажу, что многие из вас любят читать детективы. Наверняка вы представляли себя на месте знаменитого сыщика и могли определить преступника, не дочитав книгу. Но никто из вас не догадывается, что существует «Школа детективов», в которой мы с вами сегодня находимся. Учатся в ней способные ребята и девушки, у которых сейчас начнутся выпускные экзамены. Их строгие и знаменитые преподаватели разрешили нам присутствовать при этом. Но прежде чем здесь появятся ученики, вы, уважаемые зрители, постарайтесь по описанию узнать преподавателей. Итак, это эксцентричный бельгиец, яйцевидная голова которого украшена роскошными усами, составляющими предмет особой гордости и забот хозяина. Гений сыска, наделенный сверхъестественной интуицией. Он — настоящий интеллектуальный Геркулес. И назван он в честь античного героя, ибо его имя Эркюль означает Геркулес. (Пуаро.) Верно! Прошу приветствовать знаменитого Эркюля Пуаро вместе с его учениками. Звучит музыка, участники программы занимают свои места. Эта пожилая дама живет в одном из зеленых уголков Англии, в городе Сант-Мери-Дид. Ее возраст колеблется между 65-75 годами. Она не сыщик-профессионал, быть может, даже не слишком образованная, однако вся ее прелесть именно в этом и заключается. Попадая изредка в Лондон, она приобретает шерсть для вязания, так как является искусной вязальщицей. (Мисс Марпл.) Конечно, это она! Прошу приветствовать почтенную Мисс Марпл с ее учениками. Звучит музыка. Команда и Мисс Марпл занимают свои места. Уважаемые Мисс Марпл и Эркюль Пуаро, мы надеемся, ваши ученики такие же знатоки сыскного дела, как и вы сами. Скоро мы сможем в этом убедиться. А сейчас я представляю вам экзаменационную комиссию… Начинаем первый экзамен.