Опис солов'я на українській мові.Срочно!Очень Срочно!!!!

Українська мова
Опис солов'я на українській мові.Срочно!Очень Срочно!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соловей - невеличка коричнева пташка. Попри звичайний вигляд спів солов я неповторний. Соловей дуже моторний і спритний, його серед природи побачити дуже важко. Тільки солов'їні трелі вкажуть, що він десь поблизу.
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