Опис солов'я на українській мові.Срочно!Очень Срочно!!!!
Українська мова
Опис солов'я на українській мові.Срочно!Очень Срочно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соловей - невеличка коричнева пташка. Попри звичайний вигляд спів солов я неповторний. Соловей дуже моторний і спритний, його серед природи побачити дуже важко. Тільки солов'їні трелі вкажуть, що він десь поблизу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Литература
История
Какие изменения произошли в экономической , политической, духовной жизни в прцессе развития индустриального общества во второй половине 19 века?( к...