Зима рідного краю ( використовувати спостереження за домашніми тваринами , або тв??ринами , яких ви бачили в природі) СРОЧНО!!! Допоможіть !!!!
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Зима рідного краю ( використовувати спостереження за домашніми тваринами , або тв??ринами , яких ви бачили в природі) СРОЧНО!!! Допоможіть !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красуня зима перевтілюе все навколо. Лісова білочка допитливо воротить носиком, та побачити її руденький хвіст, який творить контраст між її вогняним кольором хутра та білим цнотливим снігом, можливо дуже рідко. Постійні жителі міста - горобці, постійно чекають доки хтось кине їм жменю насіннячка, чи шматок хлібця, так само як, і голуби. Синички - наші товариши протягом усіеї зими.Їх жовтенькі брюшка, сиза голівка прикрашають злиденність голих гілок дерев. Написала все,что смогла :)
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