Решите уравнение 1)log₂₅x= 2)log₈(x²+x-9)=log₈3

Алгебра
Решите уравнение 1)log₂₅x= 2)log₈(x²+x-9)=log₈3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ОДЗ:  x>0 x=25^(1/2) x=5 Ответ: 5 2) ОДЗ:  x²+x-9>0                x²+x-9=3 x²+x-9-3=0 x²+x-12=0 D=1+48=49 x₁=(-1-7)/2= -4 x₂=(-1+7)/2=3 Проверка по ОДЗ: х= -4 (-4)² -4 -9=16-4-9=3>0 x=3 3² +3-9=9+3-9=3>0 Ответ: -4; 3.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Почему высокие горы не мешают считать Землю шарообразным телом?
Ответить
Биология
Укажите правельный ответ на вопрос: В чем проявляется отличительный характер пр??способленности? 1) Рассыпает семена зимой 2)семена попадают ...
Ответить
Українська мова
Зима рідного краю ( використовувати спостереження за домашніми тваринами , або тв??ринами , яких ви бачили в природі) СРОЧНО!!! Допоможіть !!!!
Ответить
Английский язык
Помогите сделать пожалуйста))))))
Ответить
Биология
Помогите создать интеллект карту по биологии на тему железы внутренней секреции!!! желающих просто на халяву получить баллов прошу не появляться
Ответить