Решите уравнение 1)log₂₅x= 2)log₈(x²+x-9)=log₈3
Алгебра
Решите уравнение 1)log₂₅x= 2)log₈(x²+x-9)=log₈3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ОДЗ: x>0 x=25^(1/2) x=5 Ответ: 5 2) ОДЗ: x²+x-9>0 x²+x-9=3 x²+x-9-3=0 x²+x-12=0 D=1+48=49 x₁=(-1-7)/2= -4 x₂=(-1+7)/2=3 Проверка по ОДЗ: х= -4 (-4)² -4 -9=16-4-9=3>0 x=3 3² +3-9=9+3-9=3>0 Ответ: -4; 3.
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