Сколько основных и наиболее крупных отделов имеется в сердце речного окуня и большинства рыб? Выберите один ответ: 1. 2 2. 4 3. 3 4. 1 Куда поступает газ из плавательного пузыря в момент погружения речного окуня? Выберит...

Биология

Сколько основных и наиболее крупных отделов имеется в сердце речного окуня и большинства рыб? Выберите один ответ: 1. 2 2. 4 3. 3 4. 1 Куда поступает газ из плавательного пузыря в момент погружения речного окуня? Выберите один ответ: 1. в желудок 2. в кишечник 3. в кровь 4. в пищевод Куда у самца речного окуня открываются конечные участки семявыносящих путей, по которым перемещаются мужские половые клетки, образующиеся в органах размножения (семенниках)? Выберите один ответ: 1. в кишечник 2. в мочеточник 3. в клоаку 4. наружу Назовите отдел головного мозга речного окуня и других рыб, постепенно переходящий в спинной мозг. Выберите один ответ: 1. промежуточный 2. мозжечок 3. средний 4. передний 5. продолговатый

Автор: Гость