Перевод на англ. Было холодно вчера и мы не загорали возле бассейна и не ходили купаться. Этот отель был очень удобным,а персонал (был) дружелюбным. Вчера вечером было очень шумно. Соседи хорошо проводили время. Вчера было ...

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Перевод на англ. Было холодно вчера и мы не загорали возле бассейна и не ходили купаться. Этот отель был очень удобным,а персонал (был) дружелюбным. Вчера вечером было очень шумно. Соседи хорошо проводили время. Вчера было солнечно и тепло,а два дня назад было очень ветрено и облачно.

Автор: Гость