Перевод на англ. Было холодно вчера и мы не загорали возле бассейна и не ходили купаться. Этот отель был очень удобным,а персонал (был) дружелюбным. Вчера вечером было очень шумно. Соседи хорошо проводили время. Вчера было ...
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Перевод на англ. Было холодно вчера и мы не загорали возле бассейна и не ходили купаться. Этот отель был очень удобным,а персонал (был) дружелюбным. Вчера вечером было очень шумно. Соседи хорошо проводили время. Вчера было солнечно и тепло,а два дня назад было очень ветрено и облачно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
It was cold yesterday and we did not suntaned near swimming-pool and did not swim. This hotel was very comfortable. It was noisy yesterday evening. Neirborth spent time very well. It wad sunny and warm yesterday. Two days ago was very windy and cloudy.
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