ПОЖАЛУЙСТА 1. Почему некоторые люди становятся бедными? 2. Почему некоторые люди становятся богатыми? (Дайте развернутый ответ)

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1. Почему некоторые люди становятся бедными? Бедность - это состояние , при котором насущные потребности человека превышают возможность их удовлетворить. Данное понятие индивидуально . И только сам человек для себя определяет , беден он или нет. Но существуют слои населения, которое находятся на пороге не просто бедности , а нищеты. У них нет денежных средств даже на элементарные вещи: пищу, одежду , содержание собственного жилья (или нет жилья вообще) и т.д. Много причин , способствующих данному факту: 1) экономические ( безработица, низкий уровень зарплаты, невостребованность профессий и т.д.) 2) политические ( войны, вынужденное переселение (беженцы) и т.д.) 3) недостаток профессионального образования человека (или его отсутствие) 4) социально- медицинские ( старость, инвалидность, резкое ухудшение состояния здоровья, не способность работать) 5) "семейные" ( неполные семьи или наоборот многодетные семьи, где большое количество иждивенцев (не работающих) ) 6) географические ( не развитость инфраструктуры регионов, разный достаток в городах и деревнях и пр.) 7) философские ( когда бедность воспринимается уже , как нормальный образ жизни) Обыкновенные примеры: Потерял человек работу ⇒ Нет зарплаты ⇒ Нет средств на удовлетворение собственных потребностей ... И начинается замкнутый круг : профессия не востребованная или наоборот желающих с таким образованием тьма-тьмущая ⇒ человек обращается к государству ⇒Центр занятости населения ⇒ предлагают работать за копейки ⇒ Не хватает денег на элементарное ⇒ И снова человек пытается найти новую работу ( более оплачиваемую), но не факт, что получится... В общем многое еще зависит от человека и его характера , его трудолюбия, целеустремленности, упорства, желания ... Но по статистике каждый пятый россиянин находится на грани бедности. 2. Почему некоторые люди становятся богатыми? Богатство - это изобилие у человека материальных ценностей, таких как денежные средства, недвижимость (квартиры, дома, дачи, заводики.. ) , движимое имущество (авто, вертолет, яхта..) , личное имущество (одежда , обувь...) , предметы роскоши и т.д. Некоторые причины, способствующие данному факту: 1) фактор везения (такой как огромный выигрыш в казино, "свалившееся на голову" баснословное наследство, а так же "мажоры" с богатыми предками) 2) фактор "риска" ( инвестирование своих средств во что-то новое , отсутствие "тормозов" при поддержке идей, которые могут принести прибыль ; или наоборот криминально-кровавые деньги) 2) талант человека ( писатели, музыканты, политики , просто талант "зарабатывать" деньги) 3) образованность человека ( профессиональная и духовная), его целеустремленность, трудолюбие и умение широко мыслить.. 4) экономическо-политический фактор ( государство должно давать зарабатывать своим гражданам, допускать появления такого класса , как "богачи" - миллионеры ) В общем если человек решил разбогатеть, он верит в свой успех и упорно будет двигаться к намеченной цели. ⇒ Люди становятся богатыми.