ПОЖАЛУЙСТА 1. Почему некоторые люди становятся бедными? 2. Почему некоторые люди становятся богатыми? (Дайте развернутый ответ)
Обществознание
ПОЖАЛУЙСТА 1. Почему некоторые люди становятся бедными? 2. Почему некоторые люди становятся богатыми? (Дайте развернутый ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Почему некоторые люди становятся бедными? Бедность - это состояние , при котором насущные потребности человека превышают возможность их удовлетворить. Данное понятие индивидуально . И только сам человек для себя определяет , беден он или нет. Но существуют слои населения, которое находятся на пороге не просто бедности , а нищеты. У них нет денежных средств даже на элементарные вещи: пищу, одежду , содержание собственного жилья (или нет жилья вообще) и т.д. Много причин , способствующих данному факту: 1) экономические ( безработица, низкий уровень зарплаты, невостребованность профессий и т.д.) 2) политические ( войны, вынужденное переселение (беженцы) и т.д.) 3) недостаток профессионального образования человека (или его отсутствие) 4) социально- медицинские ( старость, инвалидность, резкое ухудшение состояния здоровья, не способность работать) 5) "семейные" ( неполные семьи или наоборот многодетные семьи, где большое количество иждивенцев (не работающих) ) 6) географические ( не развитость инфраструктуры регионов, разный достаток в городах и деревнях и пр.) 7) философские ( когда бедность воспринимается уже , как нормальный образ жизни) Обыкновенные примеры: Потерял человек работу ⇒ Нет зарплаты ⇒ Нет средств на удовлетворение собственных потребностей ... И начинается замкнутый круг : профессия не востребованная или наоборот желающих с таким образованием тьма-тьмущая ⇒ человек обращается к государству ⇒Центр занятости населения ⇒ предлагают работать за копейки ⇒ Не хватает денег на элементарное ⇒ И снова человек пытается найти новую работу ( более оплачиваемую), но не факт, что получится... В общем многое еще зависит от человека и его характера , его трудолюбия, целеустремленности, упорства, желания ... Но по статистике каждый пятый россиянин находится на грани бедности. 2. Почему некоторые люди становятся богатыми? Богатство - это изобилие у человека материальных ценностей, таких как денежные средства, недвижимость (квартиры, дома, дачи, заводики.. ) , движимое имущество (авто, вертолет, яхта..) , личное имущество (одежда , обувь...) , предметы роскоши и т.д. Некоторые причины, способствующие данному факту: 1) фактор везения (такой как огромный выигрыш в казино, "свалившееся на голову" баснословное наследство, а так же "мажоры" с богатыми предками) 2) фактор "риска" ( инвестирование своих средств во что-то новое , отсутствие "тормозов" при поддержке идей, которые могут принести прибыль ; или наоборот криминально-кровавые деньги) 2) талант человека ( писатели, музыканты, политики , просто талант "зарабатывать" деньги) 3) образованность человека ( профессиональная и духовная), его целеустремленность, трудолюбие и умение широко мыслить.. 4) экономическо-политический фактор ( государство должно давать зарабатывать своим гражданам, допускать появления такого класса , как "богачи" - миллионеры ) В общем если человек решил разбогатеть, он верит в свой успех и упорно будет двигаться к намеченной цели. ⇒ Люди становятся богатыми.
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