Пожалуйста даю 25 баллов (учи точка)

Русский язык
Пожалуйста даю 25 баллов (учи точка)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точки,дочки и сыночки
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