Пожалуйста!!!!!!Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали два авто??обиля. Первый проходит расстояние между А и В за 3 часа , а второй за 4 часа . Состоялась ли встреча автомобилей , если они в пути 1 час ? 2 ч...

Математика

Пожалуйста!!!!!!Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали два авто??обиля. Первый проходит расстояние между А и В за 3 часа , а второй за 4 часа . Состоялась ли встреча автомобилей , если они в пути 1 час ? 2 часа?

Автор: Гость