Пожалуйста!!!!!!Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали два авто??обиля. Первый проходит расстояние между А и В за 3 часа , а второй за 4 часа . Состоялась ли встреча автомобилей , если они в пути 1 час ? 2 ч...

Математика
Пожалуйста!!!!!!Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали два авто??обиля. Первый проходит расстояние между А и В за 3 часа , а второй за 4 часа . Состоялась ли встреча автомобилей , если они в пути 1 час ? 2 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Встреча состоялась Т.К. не важно с какой скоростью! Главное что они выехали друг другу на встречу!
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